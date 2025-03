Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrerin bei Unfall verletzt

Sondershausen (ots)

Am Donnerstagmorgen kam eine Autofahrerin nach einem Verkehrsunfall ins Krankenhaus. Die Frau befuhr kurz nach 9 Uhr die Tiefgarage eines Supermarktes in der Frankenhäuser Straße, als sie aus bisher noch ungeklärter Ursache mit einem Stützpfeiler kollidierte. Die Autofahrerin wurde verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden.

