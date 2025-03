Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchte Einbrüche in Garagen und Lagerräume

Sondershausen (ots)

Auf mehrere Garagen und Lagerräume eines Vereins hatten es bislang unbekannte Täter im Tatzeitraum zwischen Dienstag und Donnerstag in der Erfurter Straße abgesehen. Der oder die Täter verursachten hierbei mehrere hundert Euro Sachschaden, als sie sich gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten verschafften. Entwendet wurde nichts. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinwiese. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0059037

