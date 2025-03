POL-PPRP: Brand in Wohn- und Geschäftshaus

Ludwigshafen (ots) - Eine 44-Jährige wurde am Mittwoch, 05.03.2025 um circa 15 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Bismarckstraße bestohlen. Ein unbekannter Täter entwendete den Geldbeutel, den die Frau in der Jackentasche aufbewahrte. Sie bemerkte das Verschwinden erst, als sie an der Kasse bezahlen wollte. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, ...

mehr