POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Dienstag (04.03.2025) auf Mittwoch (05.03.2025) beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen schwarzen Peugeot und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Das Fahrzeug stand am Fahrbahnrand in der Knollstraße (gegenüber vom Supermarktparkplatz), scheinbar wurde es im Vorbeifahren von dem anderen Auto gestreift.

Haben Sie den Unfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

