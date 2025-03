POL-PPRP: Hoher Sachschaden nach Werkzeugdiebstahl - Zeugen gesucht

Speyer (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Nachtrag zur Pressemeldung vom 24.02.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5977934 Nachdem am 23.02.2025 eine 26-Jährige am Hauptbahnhof in Speyer vergewaltigt worden war, kam ein 23-Jähriger der Frau zur Hilfe. Dieser Zeuge ...

mehr