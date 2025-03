POL-PPRP: Fahrerflucht in der Bürgermeister-Butscher-Straße

Ludwigshafen (ots) - Auf dem Gebäude einer Firma für Chemikalien in der Wöllnerstraße wurde in ein leerstehendes Haus eingebrochen. Um in das Gebäude einzudringen, schlugen die Täter ein Fenster ein. Es wurde nichts entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen dem 03.03.2025, 12 Uhr, und dem 04.03.2025, 13:30 Uhr. Am 04.03.2025, gegen 13:30 Uhr, wurde außerdem der versuchte Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der ...

