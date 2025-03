Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch und Einbruchsversuch in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

Auf dem Gebäude einer Firma für Chemikalien in der Wöllnerstraße wurde in ein leerstehendes Haus eingebrochen. Um in das Gebäude einzudringen, schlugen die Täter ein Fenster ein. Es wurde nichts entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen dem 03.03.2025, 12 Uhr, und dem 04.03.2025, 13:30 Uhr.

Am 04.03.2025, gegen 13:30 Uhr, wurde außerdem der versuchte Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Händelstraße (Ecke Rossinistraße) gemeldet. Es gelang den Täter nicht, in das Haus einzudringen. In beiden Fällen bitten wir um Zeugenhinweise. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell