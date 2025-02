Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbrüchen

Augsburg (ots)

Schwabmünchen - Am Freitag (14.02.2025), zwischen 18.00 Uhr und 21.15 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Haus in der Schwabenstraße ein. Der oder die Täter entwendeten mehrere Gegenstände. Es entstand ein Beuteschaden im höheren vierstelligen Bereich und ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Neusäß - In der Zeit von Freitag (14.02.2025), 11.30 Uhr bis Sonntag (16.02.2025), 13.15 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Haus in der Kobelstraße ein. Der oder die Täter entwendeten mehrere Gegenstände. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich und ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Donauwörth / Nördlingen - In der Zeit von Freitag (14.02.2025) bis Sonntag (16.02.2025) drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam die Räumlichkeiten der TÜV Prüfstellen in Nördlingen und Donauwörth ein. Der oder die Täter entwendeten Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Es entstand ein Sachschaden von rund 9.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell