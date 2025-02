POL Schwaben Nord: Brand eines Einfamilienhauses

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Sonntag (16.02.2025) verhinderte eine Polizeistreife, dass ein 32-Jähriger alkoholisiert mit seinem Auto fährt. Gegen 08.30 Uhr kontrollierten die Beamten den 32-Jährigen in der Maximilianstraße, als dieser gerade in sein Auto einsteigen wollte. Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Die ...

