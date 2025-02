POL Schwaben Nord: Polizeistreife verhindert Trunkenheitsfahrt

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Donnerstag (13.02.2025) kam es zu einem schweren Betriebsunfall in der Eibseestraße. Gegen 10.30 Uhr wurde ein 49-Jähriger bei Baumfällarbeiten durch einen herabfallenden Ast lebensgefährlich verletzt. Er kam anschließend in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wie es zu dem Unfall kam. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Pressestelle Telefon: 0821 323 - 1013 ...

