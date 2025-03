POL-PPRP: Brand in Lagerhalle

Ludwigshafen (ots) - Am vergangenen Wochenende (01.03. bis 03.03.2025) brachen Unbekannte in mehrere Büroräume in einem Bürokomplex am Rathausplatz ein. Aus den Räumen wurden mehrere Laptops gestohlen. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Haben Sie am vergangenen Wochenende verdächtige Personen am Bürogebäude des Rathausplatzes Richtung Rheinuferstraße gesehen? Dann melden Sie sich bitte bei der ...

