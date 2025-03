Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruchsversuche in mehrere Wohnungen - Hinweise erbeten

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom 25.02.2025 bis zum 03.03.2025 versuchten Unbekannte mehrere Wohnungen in drei Mehrfamilienhäusern in der Hoheloogstraße (Übergang zur Drachenfelsstraße) aufzubrechen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelang es den Tätern nicht in die Wohnungen zu gelangen. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Haben Sie in der fraglichen Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Hoheloogstraße gesehen?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell