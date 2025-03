Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Angriff mit Messer - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montagnachmittag (03.03.2025), gegen 16:30 Uhr, war in der Ludwigstraße eine vierköpfige Gruppe zu Fuß unterwegs. Aus bislang noch unbekannten Gründen gerieten zwei der Personen (ein 24-Jähriger und ein noch namentlich Unbekannter) in Streit. Ein weiterer 21-jähriger Begleiter, der die beiden zu trennen versucht, wurde von dem Unbekannten geschlagen. Anschließend verletzte der Unbekannte seinen 24-jährigen Begleiter mit einem Messer am Oberkörper und flüchtete anschließend in Richtung Berliner Platz. Der 24-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr für den Mann besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Er wird, wie folgt beschrieben:

-männlich,

-20-25 Jahre alt,

-ca. 1,70m groß,

-Vollbart,

-bekleidet mit schwarzer Cargohose, weißen Schuhen, schwarzem Kapuzenpullover.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, insbesondere zu den Hintergründen und den Umständen der Tat, aufgenommen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

