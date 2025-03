Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tatverdächtiger nach Betäubungsmittelfund in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes wurde am Donnerstag (27.02.2025), gegen 15 Uhr, die Wohnung eines 23-Jährigen in der Sudermannstraße betreten. In der Wohnung stellten die Polizeikräfte offen herumliegende Betäubungsmittel und Waffen fest. Im Rahmen einer nachfolgenden Durchsuchung wurden über 200 Gramm Amphetamin, mehrere hundert Oxycodon- und Ecstasy-Tabletten, eine geringe Menge MDMA, sowie ein Messer und einen Schreckschussrevolver sichergestellt.

Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er wurde am Freitag (28.02.2025) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

