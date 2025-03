POL-PPRP: Mann nach häuslicher Gewalt in Langzeitgewahrsam

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagabend (02.03.2025), gegen 22 Uhr, brannten in einer Tiefgarage in der Bismarckstraße (zwischen Schulstraße und Rathausplatz) dort abgestellte Möbel. Vermutlich wurden die Möbel durch Unbekannte in Brand gesetzt. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Ein Schaden an der Tiefgarage oder an Fahrzeugen entstand nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ...

