Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kontrollmaßnahmen nach Einsatz in Mannheim beendet

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 03.03.2025, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5982735

Nachdem ein Auto in der Innenstadt von Mannheim in eine Personengruppe gefahren ist, hat die Polizei Mannheim einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen (s. Pressemeldung der Polizei Mannheim: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5982737 ) Die Kontrollmaßnahmen in Ludwigshafen wurden zwischenzeitlich eingestellt. Es kann jedoch weiterhin zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

