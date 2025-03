POL-PPRP: Anlassbezogene Kontrollmaßnahmen nach Einsatz in Mannheim

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (02.03.2025), zwischen 20 und 21 Uhr, entwendeten Unbekannte einen an einer Straßenlaterne in der Krummlachstraße angeschlossenen E-Scooter im Wert von circa 300 Euro. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: ...

