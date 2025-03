Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Streit Polizeibeamte beleidigt

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Montag (03.03.2025, gegen 2 Uhr) gerieten vier Männer in der Maudacher Straße in Streit. Im Verlauf dessen drohte ein 46-Jähriger einem 20-Jährigen. Die alarmierten Polizeikräfte erteilten dem 46-Jährigen und seinen Begleitern einen Platzverweis. Der 20-Jährige verhielt sich gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv und beleidigte diese mehrfach. Er musste deswegen die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

