POL-LIP: Lemgo. In den Gegenverkehr geraten.

Lippe (ots)

Auf der B 238 - dem Detmolder Weg - ereignete sich am Freitagmittag (31.01.2025) gegen 12.30 Uhr ein Verkehrsunfall, der eine Vollsperrung der Straße nach sich zog. Ein 57-Jähriger aus Lemgo war mit seinem VW Up in Richtung Detmold unterwegs. Als er ersten Erkenntnissen zufolge von der Sonne geblendet wurde, kam er von seiner Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Als er die Leitplanke touchierte, lenkte er ruckartig wieder in Richtung seiner eigentlichen Fahrbahn zurück. Dabei prallte er gegen den Opel Grandland eines 70-jährigen Blombergers, der im Gegenverkehr in Richtung Lemgo fuhr. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden der VW-Fahrer sowie die 66-jährige Beifahrerin im Opel leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Klinikum. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstand ein Gesamtschaden von etwa 13.000 Euro. Die B 238 musste für die Unfallaufnahme bis circa 14 Uhr voll gesperrt werden.

