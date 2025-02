Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Sachbeschädigung im Medien- und Bildungszentrum - Defibrillator entwendet.

Lippe (ots)

Unbekannte Jugendliche drangen am frühen Sonntagabend (02.02.2025) gegen 17.30 Uhr in das Medien- und Bildungszentrum an der Haustenbecker Straße ein und entleerten darin mehrere Feuerlöscher. Weiterhin entwendeten sie einen Defibrillator und beschädigten dessen Halterung durch einen unbekannten Sprengkörper - vermutlich durch einen "Böller". Die Jugendlichen, die etwa 16 Jahre alt gewesen sein sollen, flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort. Eine Zeuge bemerkte den lauten Knall und benachrichtigte die Polizei. In der angrenzenden Realschule und Kindertagesstätte kam es nach ersten Erkenntnissen zu keinen Beschädigungen. Im Bildungszentrum entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Das Kriminalkommissariat 6 hat die Ermittlungen wegen Diebstahls, Hausfriedenbruch, Sachbeschädigung und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion übernommen und bittet unter 05231 6090 um Hinweise von Zeugen.

