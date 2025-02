POL-LIP: Lage. In Wohnhaus eingebrochen.

Lippe (ots) - Am Samstag um 14:00 Uhr befuhr ein 77-Jähriger aus Vlotho mit seinem Pkw Audi Kombi die Blomberger Straße in Richtung Blomberg. In Höhe der Hausnummer 24 überfuhr er die dortige Verkehrsinsel (Querungshilfe), erfasste dabei die dortigen Verkehrsschilder und kam schließlich auf der Verkehrsinsel zum Stehen. Der 77-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und wurde mittels eines Rettungswagens in das ...

