Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Istrup - Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß auf der Ostwestfalenstraße

Lippe (ots)

Am Samstagabend um 21:55 Uhr kam es auf der Ostwestfalenstraße in Höhe der Einmündung Talstraße zu einem Unfall im Begegnungsverkehr mit zwei Verletzten. Zur Unfallzeit befuhr eine 49-Jährige aus Horn-Bad Meinberg mit ihrem Pkw Opel Corsa die Ostwestfalenstraße in Fahrtrichtung Blomberg. Ein 19-Jähriger aus Lage befuhr mit seinem VW Multivan die Ostwestfalenstraße in die entgegengesetzte Richtung. Auf Höhe der Einmündung Talstraße geriet die 49-Jährige mit ihrem Opel aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem VW Multivan des 19-Jährigen zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der 19-Jährige leicht- und die 49-Jährige schwerverletzt. Sie wurden mittels Rettungswagen umliegenden Kliniken zugeführt. Die verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, melden ihre Feststellungen bitte dem Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell