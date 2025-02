Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Remmighausen - Beim Ausparken Fußgängerin übersehen

Lippe (ots)

Am Samstag um 14:40 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Hornschen Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Eine 25-Jährige aus Detmold befuhr mit ihrem Pkw Opel Corsa rückwärts aus einer Parklücke. Hierbei übersah sie eine 80-jährige Fußgängerin aus Detmold. Durch den leichten Zusammenstoß stürzte die 80-Jährige und verletzte sich leicht am Kopf. Die 25-Jährige und anwesende Passanten leisteten bei der 80-Jährigen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Sie wurde anschließend mit dem Rettungswagen in das Klinikum nach Detmold transportiert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, melden ihre Feststellungen bitte dem Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell