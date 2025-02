Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Korrektur Datum: Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

Am Samstag (01.02.2025) kam es in der Haustenbecker Straße zwischen 15.30 und 19.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt ins Haus. Sie durchwühlten Schränke und entwendeten nach ersten Erkenntnissen diversen Modeschmuck sowie eine Halskette mit Diamanten. Zeugen, die zur fraglichen Zeit in der Haustenbecker Straße verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte bei dem Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

