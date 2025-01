Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug

Wer kennt den Mann auf dem Bild?

Rees (ots)

Der unter Betreuung stehende Geschädigte wurde am 23.11.2024 gegen 13:00 Uhr an einem Geldautomaten in Rees von dem unbekannten Tatverdächtigen angesprochen und gebeten für ihn Geld im mittleren dreistelligen Eurobereich abzuheben, da er dies selbst nicht könne. Im Anschluss gab der Tatverdächtige vor, auf seinem Handy per Online-Banking das Geld an den Geschädigten zu überweisen. Das Geld wurde jedoch nicht überwiesen.

Ein Bild des Unbekannten ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/157470

Hinweise zum Tatverdächtigen werden von der Kripo in Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegengenommen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell