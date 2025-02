Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Varenholz. Diebstahl aus Snackautomat und Fahrzeug.

Lippe (ots)

In der Varenholzer Straße kam es am Donnerstag (30.01.2025) zwischen 0 und 10 Uhr zu einem Diebstahl aus einem geparkten Wagen und einem Snackautomaten. Bislang Unbekannte beschädigten die Scheibe des Automaten und entwendeten die Wechselgeldkassette aus diesem. Aus einem Daimler Chrysler PT Cruiser wurde Werkzeug gestohlen. Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, wendet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 5.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell