Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Tiefgarage - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend (02.03.2025), gegen 22 Uhr, brannten in einer Tiefgarage in der Bismarckstraße (zwischen Schulstraße und Rathausplatz) dort abgestellte Möbel. Vermutlich wurden die Möbel durch Unbekannte in Brand gesetzt. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Ein Schaden an der Tiefgarage oder an Fahrzeugen entstand nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

