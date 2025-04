Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Handtaschendiebstähle im Landkreis MSE

LK MSE (ots)

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte kam es in den vergangenen Wochen wieder vermehrt zu Handtaschendiebstählen aus Fahrrad- oder Einkaufskörben oder Einkaufstaschen. Hierbei stellen die Opfer meist nach einer gewissen Zeit fest, dass Ihnen die Geldbörse nach dem Einkaufen oder schon beim Bezahlen an der Kasse fehlt. Auffällig oft wurden solche Anzeigen in der letzten Zeit im Bereich von Neubrandenburg und Neustrelitz durch die dortige Polizei aufgenommen. Aufgrund der Vorgehensweise der Täter sind diese in den meisten Fällen nicht mehr vor Ort und können daher nicht identifiziert werden. Wiederum in anderen Fällen berichten die Anzeigenerstatter davon, dass sie durch eine Person abgelenkt wurden und vermuten, dass dieses Vorgehen bewusst geplant ist, um durch eine andere Person an die Wertgegenstände zu gelangen. Die Betroffenen sind meist lebensältere Menschen, deren Situation beim Einkaufen durch die Täter ausgenutzt wird. Nicht selten wird den Personen Hilfe angeboten oder eine Ablenkungsmöglichkeit geschaffen.

Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang erneut und eindringlich vor diesem betrügerischen Vorgehen warnen und appelliert vor allem an die Familienangehörigen möglicher Opfer. Sprechen Sie bewusst mit ihren Eltern, Großeltern, Tanten und Onkeln über diese Vorgehensweise. Weisen Sie immer wieder darauf hin, dass Wertgegenstände gesichert und verschlossen, im besten Fall, am Körper getragen werden sollen. Geldbörsen oder Smartphones sollten niemals offen im Einkaufskorb gelagert werden, da so ein schneller und meist auch unauffälliger Zugriff von außen erfolgen kann. Seien Sie sich darüber bewusst, dass Sie solche Straftaten verhindern können, wenn Sie gewisse Regeln bzw. Vorschläge befolgen.

Sollten Sie als Außenstehender so eine Situation beobachten oder Ihnen ist sowas selbst passiert, melden Sie sich über den Notruf der Polizei über die 110 und versuchen Sie sich, wenn möglich, eine Täterbeschreibung zu merken.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell