Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

1. Auffahrunfall in Petersberg - Am Freitagmorgen (25.10.) befuhr ein 46-jähriger LKW-Fahrer aus Künzell gegen 07.40 Uhr die Justus-Liebig-Straße in Petersberg und beabsichtigte nach rechts auf das Gelände des dortigen Baumarktes abzubiegen. Eine 28-jährige PKW-Fahrerin aus Burghaun bemerkte den Abbiegevorgang zu spät und kollidierte mit dem ausschwenkenden Heck des LKW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von 7.500 Euro.

2. Leichtkraftradfahrer stürzt beim Abbiegen und verletzt sich leicht - Am Freitagabend (25.10.) befuhr ein 17-jähriger Jugendlicher aus Petersberg gegen 19.10 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die Leipziger Straße in Fulda-Lehnerz stadtauswärts. In Höhe der Steinauer Straße bog er mit unverminderter Geschwindigkeit nach rechts ab und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet mit den Rädern gegen die rechte Borsteinkante und stürzte zu Boden. Hierbei zog sich der Jugendliche leichte Verletzungen zu. Am Zweirad entstand geringer Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

