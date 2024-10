Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw überschlägt sich, Fahrereigenschaft ungeklärt

Ebersburg (ots)

Am Freitag, 25.10.2024, kam es gegen 20:40 Uhr in der Gemarkung Ebersburg auf der Landstraße 2790 zwischen Döllbach und Motten zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw Opel Corsa war in Fahrtrichtung Döllbach unterwegs und kam in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach im Graben zum Liegen. An der Unfallstelle konnte durch eine Funkstreife der Polizeistation Fulda dann eine 30-jährige Frau angetroffen werden. Diese bestritt die Fahrereigenschaft, der ihr unbekannte Fahrer sei weggelaufen. Spuren am verunfallten Pkw belegten tatsächlich, dass sich zum Unfallzeitpunkt zwei Insassen im Wagen befunden haben müssen. Die weiteren Ermittlungen vor Ort ergaben zudem, dass die am Opel Corsa angebrachten Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Bad Kissingen für einen Pkw Peugeot ausgegeben waren, welcher nicht mehr zugelassen ist. Der verunfallte Opel Corsa war dementsprechend ebenfalls nicht für den Verkehr zugelassen.

Die angetroffene Dame wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus in Fulda verbracht. Da sie unter Alkoholeinfluss stand und nicht auszuschließen war, dass sie doch den Unfall als Fahrerin verursacht hatte, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda eine Blutentnahme durchgeführt.

Um sicherzugehen, dass sich nicht doch eine verletzte Person im näheren Umkreis befindet, wurden durch alarmierte Rettungskräfte die angrenzenden Flächen mittels Drohnen abgesucht. Dies führte nicht zum Auffinden einer Person.

Der Opel Corsa wurde durch einen Abschleppdienst geborgen und sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Neben der Unfallanzeige wurde ein weiteres Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauch und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Gefertigt: PHK Weinrich, Polizeistation Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell