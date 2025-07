Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Schwerer Unfall auf der Autobahn A 5 - ein Schwerverletzter - vier Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 01.07.2025, gegen 09.30 Uhr, kam es auf der Nordfahrbahn der Autobahn A 5, in Höhe des Autobahndreiecks Weil am Rhein, zu einem schweren Unfall, bei welchem zwei Lastkraftwagen und ein Pkw mit Wohnanhänger beteiligt waren. Insgesamt wurden fünf Personen verletzt. Der Fahrer eines Sattelzuges befuhr die Autobahn in Richtung Freiburg und fuhr aus hier nicht bekannten Gründen ungebremst auf einen Lastkraftwagen mit Absperrwand auf. Der Lkw mit Absperrwand stand auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn um eine Baustelle abzusichern. Durch die Wucht der Kollision wurde der Lkw mit Absperrwand nach rechts auf den Auffahrtsast der Autobahn A 98 abgewiesen und kollidierte dort mit einem Pkw mit Wohnanhänger, der von der Autobahn A 98 auf die Autobahn A 5 auffahren wollte. Der Fahrer des Sattelzuges war in seinem Führerhaus eingeschlossen und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Mit schweren Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber ins Unispital nach Basel geflogen. Der Fahrer des Lkw mit Absperrwand wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Pkw, seine Beifahrerin und ein mitfahrendes Kind wurden ebenfalls leicht verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Während der Landung und des Starts des Rettungshubschraubers wurde auch die Südfahrbahn der Autobahn A 5 kurzzeitig gesperrt. Alle Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen von Abschleppunternehmen geborgen werden. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Wegen der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge ist die Nordfahrbahn der Autobahn A 5 ab dem Autobahndreieck Weil am Rhein und die Autobahn A 98 (Fahrtrichtung A 5) ab der Anschlussstelle Eimeldingen aktuell immer noch komplett gesperrt (Stand 14.00 Uhr), was eine dementsprechende starke Beeinträchtigung des Straßenverkehrs zur Folge hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell