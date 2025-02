LPI-SHL: E-Scooter ohne Versicherung, Fahrer mit Drogen intus

Suhl (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagvormittag in ein derzeit nicht bewohntes Haus in der Straße "Lauter" in Suhl ein. Sie entwendeten mehrere Werkzeuge, Spirituosen und zwei Schmuckkästchen im Wert von etwa 500 Euro. Der Sachschaden stand mit ca. 1.800 Euro zu Buche. Bereits am Vortag bemerkten die Verantwortlichen, dass in das Haus eingebrochen wurde und Werkzeuge zum Abtransport zurechtgelegt wurden. Daraufhin wurden ...

