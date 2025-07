Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sexau: Radfahrerin stürzt aufgrund eines freilaufenden Hundes

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 30.06.2025 gegen 07:30 Uhr befuhr eine 61-jährige Fahrradfahrerin den Burgweg in Sexau und wollte in den Brettenbachweg in Richtung Kollmarsreute abbiegen.

Beim Abbiegen rannte ein nicht angeleinter Hund auf die Radfahrerin zu, so dass diese eine Kollision nur durch eine Vollbremsung vermeiden konnte. Aufgrund der Vollbremsung stürzte sie und verletzte sich. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Hund lief anschließen unbeschadet in Richtung Kollmarsreute davon.

Der Hund wird wie folgt beschrieben:

- sehr großer Hund mit braun/ beige geschecktes und "zottliges" Fell - auffallende rosa Wunde an einem Bein, dort fehlen die Haare komplett

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel.: 07641-582-0 entgegen.

