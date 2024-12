POL-MG: Einbruch in Rheindahlen am Wochenende

Mönchengladbach (ots) - Am Donnerstagmittag, 5. Dezember, ist es in Odenkirchen zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem ein Einsatzfahrzeug der Polizei beteiligt war: Während einer Alarmfahrt stieß ein Streifenwagen an der Mülgaustraße mit einem Pkw zusammen. Dessen Fahrer sowie zwei Polizeibeamte trugen leichte Verletzungen davon. Um 12.43 Uhr befanden sich zwei Streifenwagen der Polizei Mönchengladbach mit ...

