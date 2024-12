Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit Streifenwagen in Odenkirchen

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstagmittag, 5. Dezember, ist es in Odenkirchen zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem ein Einsatzfahrzeug der Polizei beteiligt war: Während einer Alarmfahrt stieß ein Streifenwagen an der Mülgaustraße mit einem Pkw zusammen. Dessen Fahrer sowie zwei Polizeibeamte trugen leichte Verletzungen davon.

Um 12.43 Uhr befanden sich zwei Streifenwagen der Polizei Mönchengladbach mit Sonder- und Wegerechten auf dem Weg zu einem Einsatz. Die Einsatzkräfte fuhren entlang der Mülgaustraße aus Richtung Rheydt nach Odenkirchen, ebenso ein 59-jähriger Autofahrer, der mit seinem Opel Astra zur selben Zeit in gleicher Richtung unterwegs war. Auf Höhe der Saarstraße kollidierte einer der Streifenwagen mit dem Opel, der im Zuge dessen gegen einen am Straßenrand geparkten Pkw - einen Mitsubishi - prallte. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der zweite Streifenwagen konnte einen Zusammenstoß vermeiden.

Für die Dauer der anschließenden Unfallaufnahme musste die Mülgaustraße zwischen Saar- und Einruhrstraße für rund zwei Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr Mönchengladbach unterstützte die Polizei hierbei. Rettungskräfte nahmen sich unterdessen den Unfallbeteiligten an: Man brachte sie vorsorglich ins Krankenhaus, das sowohl der 59-jährige Autofahrer als auch die beiden Polizeibeamten nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten.

Die nun folgenden Ermittlungen zum Unfallgeschehen - insbesondere zum Unfallhergang - übernimmt aus Neutralitätsgründen eine andere Polizeibehörde, voraussichtlich das Polizeipräsidium Aachen. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell