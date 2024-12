Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Geschäftseinbruch in Rheydter Innenstadt

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 7. Dezember, haben sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Handyshop an der Stresemannstraße verschafft und mehrere Smartphones entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen zwei unbekannte Täter gegen 03.40 Uhr in einen Handyshop ein und entwendeten dort mehrere Ausstellungsstücke. Hierzu schlugen sie die Glastür zum Geschäft ein und flüchteten nach Zeugenaussagen nach der Tat in einem Pkw in unbekannte Richtung. Kurz darauf nutzte ein dritter Unbekannter die Gelegenheit und betrat das Geschäft. Er entwendete eine Smartwatch und entfernte sich, kurz bevor ein Streifenteam der Polizei eintraf.

Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort mögliche Spuren und nahm die Ermittlungen in dem Fall auf. Sachdienliche Hinweise von noch nicht bekannten Zeugen nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (et)

