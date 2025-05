Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Gonsenheim - Schlüsselwurf nach geforderter Ausweisvorlage

Mainz - Gonsenheim (ots)

Am Freitag, den 06.05.2025, gegen 15:21 Uhr, erscheint in der Gonsenheimer Tankstelle in der Lennebergstraße eine Kundin, um ein Päckchen Zigaretten zu kaufen. Da die Kundin der Tankstellenmitarbeiterin recht jung erscheint, bittet diese um die Vorlage des Ausweises, womit die Kundin nicht einverstanden ist. Sie wird der Tankstellenmitarbeiterin gegenüber aggressiv, schreit diese an und gibt an, 28 Jahre alt zu sein. Die Mitarbeiterin besteht dennoch auf das Vorzeigen des Ausweises, woraufhin die "28 Jährige" äußert, sofort die Zigaretten haben zu wollen, da sie die Mitarbeitern sonst umbringe bzw. diese tot schlage. Die Kundin wird aufgefordert, die Tankstelle umgehend zu verlassen. Statt der Forderung nachzukommen, greift diese zu einem sich im Kassenbereich befindlichen Schlüssel, wirft diesen nach der Mitarbeiterin und trifft deren Handgelenk. Anschließend rennt sie zur umliegenden Straßenbahnhaltestelle "Kapellenstraße", steigt dort in die Straßenbahn ein und fährt Richtung Innenstadt davon. Die Kundin wird wie folgt beschrieben: - osteuropäischer Phänotyp - ca. 1,60 m groß - kräftige Statur - rundes Gesicht - grün / hellbraune Augen - 16-17 Jahre alt - blondierte Haare, zum Dutt gebunden - graue Leggings - graues T-Shirt Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

