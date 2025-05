Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbrüche in Kellerabteile

Mainz (ots)

Zwischen dem 02.05.25 und dem 05.05.25 wurden zwei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Annemarie-Renger-Straße in Weisenau durch unbekannte Täter angegangen. Die Täter verschafften sich vermutlich über ein danebenliegendes und offenes Abteil gewaltsam Zugang und durchwühlten die Abteile. Ob etwas bzw. was entwendet wurde ist Gegenstand der Ermittlungen.

Im ähnlichen Zeitraum, zwischen dem 03.05.25 und dem 05.05.25 wurden im Mombacher Westring in einem Mehrfamilienhaus ebenfalls zwei Kellerabteile aufgebrochen und durchwühlt. Hier wurden mindestens zwei E-Scooter geklaut.

Die Täter flüchteten in beiden Fällen unerkannt. Einbrecher haben es in Mehrfamilienhäusern oftmals leichter in das Gebäudeinnere zu gelangen. Die Täter nutzen die Arglosigkeit der Bewohner aus, welche die Haustür auf Klingeln ohne weitere Zutrittskontrolle öffnen. Einmal ins Treppenhaus gelangt, können sich die Täter meist frei bewegen, weil - je nach Größe des Anwesens - Fremde nicht auffallen oder zumindest nicht hinterfragt werden.

Hochwertige Fahrräder sollten auch im Kellerabteil angeschlossen werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

