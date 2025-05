POL-PPMZ: Angeblicher Bankmitarbeiter erbeutet 8390,- Euro

Mainz-Lerchenberg (ots) - Im Zeitraum vom 27.04.2025 bis 30.04.2025 wird in ein Einfamilienhaus in Mainz-Lerchenberg eingebrochen. Der oder die Täter stiegen zunächst über eine geschlossene Gartentür und gelangen somit in den hinteren Bereich des Einfamilienhauses. Dort wurde ein heruntergelassener Rollladen nach oben gedrückt um mit einem bislang unbekannten Werkzeug das Fenster aufgehebelt. Hierdurch erlangen sie ...

