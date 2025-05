POL-PPMZ: Autofahrer mit 1,12 Promille in der Mainzer-Altstadt unterwegs

Mainz-Neustadt (ots) - In der Nacht von Dienstag dem 29.04.2025 auf Mittwoch dem 30.04.2025 brachten bislang unbekannte Täter ein großflächiges Graffiti über die gesamte Fensterfront der SPD Geschäftsstelle bzw. dem "Neustadtladen" am Lessingplatz an. Die Täter sprühten mit schwarzer Farbe "Klassen Verräter" über die gesamte Fensterfront. In der Mitte wurde zudem ein eingekreistes "A" aufgebracht. Die ...

