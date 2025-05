Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Graffiti auf SPD Geschäftsstelle

Mainz-Neustadt (ots)

In der Nacht von Dienstag dem 29.04.2025 auf Mittwoch dem 30.04.2025 brachten bislang unbekannte Täter ein großflächiges Graffiti über die gesamte Fensterfront der SPD Geschäftsstelle bzw. dem "Neustadtladen" am Lessingplatz an.

Die Täter sprühten mit schwarzer Farbe "Klassen Verräter" über die gesamte Fensterfront. In der Mitte wurde zudem ein eingekreistes "A" aufgebracht.

Die Polizeiinspektion Mainz 2 hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Graffiti aufgenommen und sucht Zeugen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell