Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Tatverdächtiger festgenommen nach Raub durch Rollerfahrer in Mainz

Mainz (ots)

Am Montagnachmittag, 28.04.2025, gegen 15:45 Uhr ist es in der Eduard-Frank-Straße im Mainzer Stadtteil Hartenberg-Münchfeld zu einer räuberischen Erpressung unter Vorhalten einer Schusswaffe durch einen Rollerfahrer gekommen.

Taten mit vergleichbarem modus operandi hatten sich bereits am 22.04.2025 im Bereich einer Fußgängerbrücke an der Koblenzer Straße, am 24.04.2025 in der Straße "Im Münchfeld" sowie am 25.04.2025 in der Nähe des Bruchwegstadions ereignet.

Nach dem Tatgeschehen am Montagnachmittag stellten Einsatzkräfte der Polizei im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen wenige Stunden nach der Tat gegen 20:00 Uhr in der Scheffelstraße einen 29-jährigen Tatverdächtigen. Der Mann wurde festgenommen und sein Roller sichergestellt.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte bei ihm Kleidung sichergestellt werden, die eine Identifizierung seiner Person als Tatverdächtigen des Raubes vom 24.04.2025 ermöglichten. Am Dienstag, 29.04.2025, erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht wegen dieser Tat am 24.04.2025 einen Untersuchungshaftbefehl. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Inwiefern dem 29-Jährigen auch weitere Taten zugeordnet werden können, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell