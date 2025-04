Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Fahrgäste in Bus bei Bremsung verletzt

Mainz (ots)

Am Dienstag, 29.04.2025 gegen 18:00 Uhr, befährt ein Bus der Linie 76 die Alicenstraße aus Richtung Augustusstraße kommend in Richtung Hauptbahnhof. Nach Passieren des Alicenplatzes befährt er die Alicenstraße weiter in Richtung Hauptbahnhof, als aus Richtung Parcusstraße kommend ein Kind die dortige Fußgängerampel an der Ecke Parcusstraße/ Alicenstraße bei Rot überquert. Hierdurch muss der Bus bis zum Stillstand abbremsen, um nicht mit dem Kind zu kollidieren. Infolgedessen kommt es zu Stürzen mehrerer stehender Fahrgäste, welche sich hierdurch Verletzungen zuziehen. Das Kind kann vor Ort durch die Einsatzkräfte nicht mehr festgestellt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell