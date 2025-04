Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 32-Jährige durch Obdachlosen geschlagen

Mainz (ots)

Am Dienstag, 29.04.2025 gegen 09:00 Uhr, meldet ein 21-jähriger Zeuge der Polizei, dass in der Kaiserstraße eine Frau von einem Herrn, welcher vermeintlich dem Obdachlosenmilieu zugeordnet werden könne, geschlagen worden sei. Die 32-jährige Mainzerin kann vor Ort durch die Einsatzkräfte angetroffen werden und gibt an, dass der ihr unbekannte Mann aus einem Linienbus ausgestiegen sei und ihr im Vorbeigehen mit der Hand gegen den Oberarm geschlagen habe. Anschließend sei er ohne stehenzubleiben in Richtung der Christuskirche davongelaufen. Die Dame erlitt hierdurch Schmerzen am Oberarm, musste jedoch nicht medizinisch versorgt werden. Sie und der Zeuge können den Herrn wie folgt beschreiben: Ca. 50 Jahre alt, ca. 180 cm groß, braune Kleidung, verwahrlostes Erscheinungsbild, verfilzte Haare. Der Täter kann im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

