Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Täter bei Einbruch durch Ordnungsamt auf frischer Tat ertappt

Mainz (ots)

Am Mittwoch, 30.04.2025 gegen 01:00 Uhr, wird durch Mitarbeitende des Rechts- und Ordnungsamts der Stadt Mainz eine Person auf einem umzäunten Firmengelände in der Zwerchallee gesichtet. Der Täter versucht bei Erblicken des Ordnungsamts zunächst, mittels Sprung über einen Zaun in Richtung Rhein zu flüchten. Hierbei kann der 45-Jährige durch die Mitarbeitenden des Ordnungsamts gestellt werden. Ein weiterer, 70-jähriger Mann wird durch diese in einem Auto sitzend vor dem Zaun des Geländes angetroffen. Durch das Rechts- und Ordnungsamt wird die Polizei umgehend verständigt, welche sich zwecks weiterer Sachverhaltsaufnahme vor Ort begibt. Es ergeben sich Hinweise darauf, dass das Gelände durch den ersten Mann ausspioniert wurde, während der Zweite im Fahrzeug wartete. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs können durch die Einsatzkräfte der Polizei diverse Werkzeuge aufgefunden werden, welche zum Aufbruch von Schlössern oder zum Aufhebeln von Türen geeignet sind. Es wird eine Strafanzeige wegen des versuchten Besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. Beide Personen erhalten im Anschluss einen Platzverweis durch die Polizei.

