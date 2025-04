POL-PPMZ: Frau läuft unbekleidet auf Saarstraße

Mainz-Bretzenheim (ots) - Am 29.04.2025 kommt es gegen 13:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Einkaufscenter in Mainz-Bretzenheim. Ein 53-jähriger Mann betritt ein Einkaufscenter in der Haifa-Allee und nimmt mehrere Artikel aus den Regalen. Hierbei bedient er sich an Lebensmitteln, Kleidungsstücken und Zigarette. Ohne die Ware zu zahlen, passiert er den Kassenbereich und möchte das Einkaufscenter verlassen. ...

