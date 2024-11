POL-UN: Schwerte - Einbruch in Einfamilienhaus

Unna (ots) - Zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses kam es in der Königsborner Straße am Sonntag (10.11.2024) im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr. Unbekannte Täter verschafften sich über ein Terrassenfenster Zutritt in das Objekt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Unna unter 02307 921 3120 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu ...

