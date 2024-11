POL-UN: Unna - Einbruch in Erdgeschosswohnung

Bergkamen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag (09.11.2024) in Bergkamen wurden 2 Personen leicht verletzt. Gegen 15:10 Uhr befuhr eine 61-jährige Unnaerin die Mühlenstraße in Richtung Oberaden. An der Kreuzung Lünener Straße beabsichtigte sie ihre Fahrt weiter geradeaus fortzusetzten. Die dortige Ampel war zu diesem Zeitpunkt jedoch defekt und nicht in Betrieb. Bei der Überquerung der Kreuzung ...

mehr