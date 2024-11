Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall mit 2 leicht verletzten Personen

Bergkamen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag (09.11.2024) in Bergkamen wurden 2 Personen leicht verletzt.

Gegen 15:10 Uhr befuhr eine 61-jährige Unnaerin die Mühlenstraße in Richtung Oberaden. An der Kreuzung Lünener Straße beabsichtigte sie ihre Fahrt weiter geradeaus fortzusetzten. Die dortige Ampel war zu diesem Zeitpunkt jedoch defekt und nicht in Betrieb. Bei der Überquerung der Kreuzung übersah die Fahrerin einen vorfahrtsberechtigten Pkw, der die Lünener Straße in Richtung Lünen befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Dadurch wurde der Pkw der Unfallverursacherin gegen den Ampelmast geschleudert.

Die vorfahrtsberechtigte 48-Jährige aus Datteln und ihr Beifahrer wurden hierbei leicht verletzt. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bei dem Verkehrsunfall wurde auch eine dritte Verkehrsteilnehmerin geschädigt. Ihr Pkw wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt.

Es entstand Sachschaden von über 10000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell