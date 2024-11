Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Pkw kippt nach Kollision auf die Seite

Holzwickede (ots)

Am 08.11.2024 (Fr.), gegen 13.30 Uhr, befuhr eine 35 jährige Fahrzeugführerin aus Holzwickede mit ihren 2 minderjährigen Kindern die Hauptstraße in Holzwickede in Fahrtrichtung Flughafen. In Höhe der Dudenrothschule kam sie nach rechts vor der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem haltendem Pkw einer 66 jährigen Fahrzeugführerin aus Dortmund. Im Verlauf der Kollision kippte das Fahrzeug der 35jährigen auf die Seite. Hierbei wurde die 66-jährige Dortmunderin leicht verletzt. Die 35jährige Fahrzeugführerin aus Holzwickede wurde mitsamt ihren beiden Kindern ebenfalls zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Hauptstraße in Holzwickede für etwa 90 Minuten komplett gesperrt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

